Москва27 авгВести.Количество погибших при наводнении в Непале возросло до 389 человек. Об этом сообщает издание Ratopati, ссылаясь на местную полицию.
Ранее в газете Kathmandu Post информировали о 359 погибших.
Пока было обнаружено 389 телговорится в материале
Число пострадавших от катастрофы в настоящий момент составляет 466, сообщает издание.
На сегодняшний день судьба более 900 жителей остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести.
Катастрофа была вызвана внезапным сходом горного ледника. Это спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и вызвало локальные сейсмические толчки магнитудой 5,2.