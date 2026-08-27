Ratopati: число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389

Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389 Ratopati: число погибших в результате наводнения в Непале достигло 389

Москва27 авг Вести.Количество погибших при наводнении в Непале возросло до 389 человек. Об этом сообщает издание Ratopati, ссылаясь на местную полицию.

Ранее в газете Kathmandu Post информировали о 359 погибших.

Пока было обнаружено 389 тел говорится в материале

Число пострадавших от катастрофы в настоящий момент составляет 466, сообщает издание.

На сегодняшний день судьба более 900 жителей остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести.

Катастрофа была вызвана внезапным сходом горного ледника. Это спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и вызвало локальные сейсмические толчки магнитудой 5,2.