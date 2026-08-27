Эксперт исключил мистику и злой умысел в сходе селя в Непале Эксперт считает, что катастрофа в Непале связана только с природной стихией

Москва27 авг Вести.В сходе разрушительного селя и последующего за ним наводнения в Непале не стоит искать различные теории заговора. Горный район Лантанг – это сложный регион, в котором могут происходить несчастные случаи, указал в интервью ИС "Вести" фотограф, путешественник, эксперт по Тибету Дмитрий Шатров.

Это стихия и сложный регион. Трагедии случаются, да. Тут не нужно за уши притягивать какие-то ненужные вещи. Такие вещи, к сожалению, происходят… Если посмотреть по записям с камер… видно, что идет не просто снеженая масса, а это фактически селевой поток. Там и грязь, и камни. Просто все, что эта стена захватывает, она несет вниз и сметает все на своем пути. Поэтому тут искать какую-то мистику либо злой умысел я бы не стал прокомментировал трагедию эксперт

По последним данным, количество погибших при наводнении в Непале возросло до 389. Число пострадавших в настоящий момент составляет 466. Судьба более 900 жителей остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести. Катастрофа была вызвана внезапным сходом горного ледника, что спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и вызвало локальные сейсмические толчки.

В МИД РФ настоятельно призвали россиян воздержаться от посещения затронутых наводнением районов в Непале. Кроме того, гражданам следует немедленно связаться с посольством РФ в Катманду в целях учета и при необходимости оказания помощи.