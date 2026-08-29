Пропавшими без вести после наводнения в Непале числятся почти 2,5 тыс. человек

В Непале в результате наводнения пропали без вести почти 2,5 тыс. человек Пропавшими без вести после наводнения в Непале числятся почти 2,5 тыс. человек

Москва29 авг Вести.Пропавшими после мощного паводка в Непале числятся почти 2,5 тыс. человек. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

В ведомстве отметили, что в поисково-спасательных операциях участвуют почти 15 тысяч человек.

Пропавшими без вести числятся 2 456 человек говорится в заявлении

В числе пропавших также находятся по меньшей мере 213 туристов.

Ранее сообщалось, что вероятной причиной мощного селевого потока на границе Непала и Китая стали интенсивные осадки.

В Непале в результате сильнейшего наводнения погибли по меньшей мере 469 человек. Как сообщили в посольстве РФ, восемь россиян, находившихся в Непале, успешно эвакуировались в Катманду, покинув зону паводков.