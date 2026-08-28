Москва28 авгВести.Восемь россиян, находящиеся в Непале, успешно эвакуировались в Катманду, покинув зону паводков. Об этом сообщило посольство России в своем телеграм-канале.
Уточняется, что они перебрались в безопасную местность на частном автотранспорте.
Восемь соотечественников, ранее перебравшихся из Дхунче административного центра района Расува в удаленный от рек населенный пункт, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытиеотметили в диппредставительстве
Ранее сообщалось, что в Непале число жертв наводнения превысило 460 человек.