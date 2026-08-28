Посольство: восемь граждан РФ перебрались из зоны паводков в Непале в Катманду

В посольстве сообщили об эвакуации россиян в Непале из зоны бедствия Посольство: восемь граждан РФ перебрались из зоны паводков в Непале в Катманду

Москва28 авг Вести.Восемь россиян, находящиеся в Непале, успешно эвакуировались в Катманду, покинув зону паводков. Об этом сообщило посольство России в своем телеграм-канале.

Уточняется, что они перебрались в безопасную местность на частном автотранспорте.

Восемь соотечественников, ранее перебравшихся из Дхунче административного центра района Расува в удаленный от рек населенный пункт, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие отметили в диппредставительстве

Ранее сообщалось, что в Непале число жертв наводнения превысило 460 человек.