Москва28 авг Вести.Вероятной причиной мощного селевого потока на границе Непала и Китая стали интенсивные осадки. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Хочется сказать, что вот у нас глобальное потепление, и вот такого рода явления стали все более частыми, все более разрушительными, но, в принципе, надо признать, что такие явления происходили и раньше. Вообще интенсивные осадки часто сопровождаются сходом селя… Это действительно труднопрогнозируемое явление, потому что далеко не каждый дождь сопровождается сходом селя, но вот интенсивные дожди, они сопровождаются сказал он

Климатолог отметил, что такие явления имеют кумулятивный эффект, когда что-то накапливается в течение длительного времени.

Конечно, здесь не только глобальное потепление. Сейчас происходит Супер Эль-Ниньо (крупномасштабное аномальное потепление поверхности воды – прим. ред.) в Тихом океане, которое тоже добавляет свои десятые градуса к глобальному потеплению, и которое тоже уже стало рекордом, одним из таких сильнейших, который наблюдали за всю историю наблюдений. И поэтому не исключено, что это как-то тоже связано, потому что движение воздушных масс становится в эти моменты более интенсивным, несет больше осадков добавил он

В Непале в результате сильнейшего наводнения погибли по меньшей мере 469 человек. Как сообщили в посольстве РФ, восемь россиян, находившихся в Непале, успешно эвакуировались в Катманду, покинув зону паводков.