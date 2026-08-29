Москва29 авг Вести.В пострадавших из-за стихийного бедствия районах Непала развернуты пункты помощи и размещения. Добраться туда сегодня можно только пешком или по воздуху. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Евгений Давыдов с места событий.

В настоящий момент спасатели обследуют русла рек и ищут людей, которых мощный селевой поток унес далеко вниз по течению.

Мы видели, как все вокруг полностью затопило. Знаете, как накатывают морские волны? Здесь волны шли с еще большей силой и опасностью сообщил очевидец

В пунктах помощи выжившим предоставляется все необходимое: еда, медикаменты и одежда.

Сейчас у нас нет ни еды, ни жилья. Даже эта помощь для нас на вес золота: когда мы голодны, мы можем поесть; у нас нет одежды, и нам ее дают. Это очень многое для нас значит рассказала постоялица пункта помощи Канчи Непали

Тем временем, пока спасатели пытаются добраться до тех, кто мог выжить, в Непале появилась новая опасность – местные эксперты предупреждают о росте инфекционных заболеваний, которые могут быть вызваны загрязненной из-за схода селя водой.

По последним данным, пропавшими без вести после мощного паводка в Непале числятся почти 2,5 тысячи человек. Из зоны бедствия спасены 184 туриста, 420 до сих пор не выходят на связь, из них восемь — граждане России.

Как сообщили в национальном бюро прогнозирования наводнений, угроза нового повышения уровня воды сохраняется в районе реки Бхоте-Коши в округе Расува на севере Непала. При этом уровень воды в Бхоте-Коши и реке Трисули пока не превышает критических отметок, население северного Непала призвали к осторожности.