В Непале предупредили о риске повторного наводнения на севере страны

На севере Непала сохраняется угроза повторного наводнения из-за прорыва озер В Непале предупредили о риске повторного наводнения на севере страны

Москва29 авг Вести.Угроза нового наводнения сохраняется в районе реки Бхоте-Коши в округе Расува на севере Непала. Об этом сообщило национальное бюро прогнозирования наводнений.

Отмечается, что уровень воды в Бхоте-Коши и реке Тришули пока не превышает критических отметок, население северного Непала призвали к осторожности.

Мы призвали жителей низовий соблюдать повышенную осторожность. Если угроза наводнения возрастет, мы выпустим соответствующие предупреждения отметили в бюро

Специалисты опасаются прорыва озер, которые образовались в верховьях рек из-за перекрытия русел. В худшем сценарии поток воды вместе с камнями и обломками может вызвать внезапное наводнение в низовьях.

Жителей, в частности, призвали не приближаться к берегам рек и следить за сообщениями системы раннего оповещения.

Мощный паводок обрушился на север Непала в среду утром. По предварительным данным, причиной стал сход снежно-каменной лавины в районе границы с Китаем. По последним данным, погибли не менее 626 человек.