Москва29 авгВести.Угроза нового наводнения сохраняется в районе реки Бхоте-Коши в округе Расува на севере Непала. Об этом сообщило национальное бюро прогнозирования наводнений.
Отмечается, что уровень воды в Бхоте-Коши и реке Тришули пока не превышает критических отметок, население северного Непала призвали к осторожности.
Мы призвали жителей низовий соблюдать повышенную осторожность. Если угроза наводнения возрастет, мы выпустим соответствующие предупрежденияотметили в бюро
Специалисты опасаются прорыва озер, которые образовались в верховьях рек из-за перекрытия русел. В худшем сценарии поток воды вместе с камнями и обломками может вызвать внезапное наводнение в низовьях.
Жителей, в частности, призвали не приближаться к берегам рек и следить за сообщениями системы раннего оповещения.
Мощный паводок обрушился на север Непала в среду утром. По предварительным данным, причиной стал сход снежно-каменной лавины в районе границы с Китаем. По последним данным, погибли не менее 626 человек.