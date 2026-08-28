Москва28 авгВести.Власти Непала приостановили спасательные и поисковые операции в пострадавших от разрушительного наводнения районах после поступления сообщения о выходе подпрудного озера из берегов. Об этом говорится в материалах Reuters.
По словам журналистов, наводнение затрудняет работу спасателей.
Местные жители пытаются забраться на возвышенности, ожидая прибытия воды.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате природного бедствия в Непале достигло 469 человек.
Позднее выжившие при сходе селя в Непале россиянки рассказали, как спаслись от разбушевавшейся стихии.