Власти Непала были вынуждены приостановить спасательные работы Выход озера из берегов вынудил Непал приостановить спасательные работы

Москва28 авг Вести.Власти Непала приостановили спасательные и поисковые операции в пострадавших от разрушительного наводнения районах после поступления сообщения о выходе подпрудного озера из берегов. Об этом говорится в материалах Reuters.

По словам журналистов, наводнение затрудняет работу спасателей.

Местные жители пытаются забраться на возвышенности, ожидая прибытия воды.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате природного бедствия в Непале достигло 469 человек.

Позднее выжившие при сходе селя в Непале россиянки рассказали, как спаслись от разбушевавшейся стихии.