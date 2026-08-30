Глава МИД Китая: сложность спасательных работ на границе с Непалом очень высокая

Ван И подчеркнул исключительную сложность спасательных работ у границы с Непалом Глава МИД Китая: сложность спасательных работ на границе с Непалом очень высокая

Москва30 авг Вести.Спасательные операции на границе Китая и Непала после масштабного схода селя характеризуются небывалой степенью сложности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Это наиболее серьезное трансграничное стихийное бедствие, произошедшее между двумя странами за последние годы, спасательные работы беспрецедентны по своей сложности и тяжести приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР

Дипломат подчеркнул, что текущая ситуация находится под особым контролем властей КНР. Ван И добавил, что Китай передал Непалу важную информацию, такую, как спутниковые изображения пострадавших районов и гидрологические данные.

26 августа на границе Непала и Китая сошла лавина из грязи и камней, что вызвало наводнение на непальской стороне. Более 640 туристов считаются пропавшими без вести после схода селя.