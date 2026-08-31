Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 951

Число погибших в Непале в результате оползня выросло до 951 Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 951

Москва31 авг Вести.Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 951, сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на полицию Непала.

Ранее сообщалось о 903 жертвах стихийного бедствия​​​.

Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 17.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 951 человека сказано в сообщении канала

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. В посольстве РФ в Катманду сообщили, что после наводнения пропавшими считаются девять россиян.

В Тибете в результате схода оползня погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Среди них трое россиян.