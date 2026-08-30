МВД Непала: в результате наводнения погибли по меньшей мере 788 человек

После страшного наводнения в Непале найдены тела 788 погибших МВД Непала: в результате наводнения погибли по меньшей мере 788 человек

Москва30 авг Вести.Жертвами наводнения, произошедшего в среду в северных районах Непала, стали 788 человек. Об этом сообщила непальская полиция.

Утром 30 августа еще сообщалось о 734 погибших.

Найдено 788 тел, ранены и спасены 2 752 человека говорится в заявлении ведомства

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы до 15 тысяч человек. Среди спасенных - шестилетняя девочка. Она трое суток провела под завалами. Спасенный ребенок доставлен в больницу.

В списки пропавших без вести в Непале включены имена восьми россиян. Власти Непала сегодня предупредили о возможном новом прорыве воды. Жителям затопленных районов вдоль реки Бхоте-Коши рекомендовано не терять бдительность.