Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы 18 августа

Москва15 авг Вести.Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле 18 августа, сообщила пресс-служба главы российского государства в мессенджере MAX.

Лидер Мьянмы прибудет в Россию с официальным визитом.

Лидеры обсудят перспективы углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание ряда двусторонних документов говорится в сообщении

Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер отметил, что встреча прошла удачно, беседа с Лукашенко была содержательной.