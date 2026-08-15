Москва15 авгВести.Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле 18 августа, сообщила пресс-служба главы российского государства в мессенджере MAX.
Лидер Мьянмы прибудет в Россию с официальным визитом.
Лидеры обсудят перспективы углубления российско-мьянманского сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание ряда двусторонних документовговорится в сообщении
Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер отметил, что встреча прошла удачно, беседа с Лукашенко была содержательной.