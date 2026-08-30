Посольство РФ: число пропавших после паводка в Непале россиян выросло до девяти

Посольство РФ информировало об увеличении числа пропавших в Непале россиян Посольство РФ: число пропавших после паводка в Непале россиян выросло до девяти

Москва30 авг Вести.Число пропавших после наводнения в Непале россиян увеличилось до девяти, сообщил советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев агентству ТАСС.

Он пояснил, что в дипмиссию обратились родственники еще одной пропавшей. До этого сообщалось о восьми пропавших россиянах.

На сегодняшний день пропавшими без вести числятся по крайней мере девять российских граждан сказал Ракшаев

Дипломат также информировал, что, по сообщениям властей Непала, часть останков погибших захоронена. Речь прежде всего идет о телах, подвергшихся сильным изменениям. Ракшаев уточнил, что перед этим у каждого тела берут образцы ДНК, по которым родственники смогут сопоставить данные для возможной эксгумации.