Мощное наводнение в Непале унесло жизни 1127 человек Kathmandu Post: число жертв наводнения в Непале выросло до 1127

Москва2 сен Вести.Количество жертв наводнения в Непале продолжает расти: по последним данным, в результате схода селевого потока погибли 1 127 человек. Об этом пишет Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

Число погибших ... выросло до 1 127, так как были извлечены тела из некоторых районов и соседней Индии говорится в публикации

Также сообщается, что в пострадавших от наводнения районах был спасен 6 541 человек. Еще 4 858 числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла на севере Непала 26 августа. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и спровоцированного им оползня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 россиян, которые находились в зоне бедствия. Также, по ее словам, 10 граждан России эвакуированы.