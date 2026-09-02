Москва2 сенВести.Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1204 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.
Ранее газета Kathmandu Post сообщала о 1127 погибших.
Наводнение произошло утром 26 августа в северных районах Непала после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок был вызван сходом ледника и последовавшим оползнем.
Спасательные работы продолжаются, при этом масштабы последствий стихийного бедствия остаются значительными. Наводнение привело к разрушению жилых объектов и инфраструктуры в приграничных районах Непала и Китая.
Ранее Роскосмос опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале.