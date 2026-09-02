Число погибших при наводнении в Непале превысило 1,2 тысячи человек

Число жертв наводнения в Непале выросло до 1204 человек Число погибших при наводнении в Непале превысило 1,2 тысячи человек

Москва2 сен Вести.Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1204 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.

Ранее газета Kathmandu Post сообщала о 1127 погибших.

Наводнение произошло утром 26 августа в северных районах Непала после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок был вызван сходом ледника и последовавшим оползнем.

Спасательные работы продолжаются, при этом масштабы последствий стихийного бедствия остаются значительными. Наводнение привело к разрушению жилых объектов и инфраструктуры в приграничных районах Непала и Китая.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале.