Роскосмос опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале

Москва2 сен Вести.Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" передал снимки наводнения в Непале, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

На снимках показано, как разлилась река Трисули во время наводнения.

Спутник Роскосмоса сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня после сказано в комментарии ГК к опубликованным снимкам

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 1 127 человек, еще 4 858 числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что главной причиной разрушительного наводнения является изменение климата. По его словам, наводнение стало крупнейшим бедствием в Гималайском регионе из-за схода снежно-каменной лавины.