Москва2 сенВести.Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" передал снимки наводнения в Непале, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
На снимках показано, как разлилась река Трисули во время наводнения.
Спутник Роскосмоса сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня послесказано в комментарии ГК к опубликованным снимкам
26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 1 127 человек, еще 4 858 числятся пропавшими без вести.
Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что главной причиной разрушительного наводнения является изменение климата. По его словам, наводнение стало крупнейшим бедствием в Гималайском регионе из-за схода снежно-каменной лавины.