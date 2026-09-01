МИД Непала назвал произошедшую в стране катастрофу "гималайским цунами" Глава МИД Непала: произошедшая в стране катастрофа – "гималайское цунами"

Москва1 сен Вести.Непал пережил самое мощное в современной истории стихийное бедствие в стране, которое по праву называют "гималайским цунами". Об этом заявил глава МИД республики Шишир Ханал.

По его словам, которые приводит телеканал Kantipur TV, ущерб наводнения колоссален.

Это было не обычное наводнение. Высота волн достигала 20-30 метров, а скорость потока составляла 180 километров в час. Это была катастрофа со скоростью, свойственной торнадо. Многие справедливо называют ее "гималайским цунами" сказал Ханал

Глава ведомства подчеркнул, что шансы найти выживших, в том числе несколько сотен рабочих в туннелях, все еще есть, однако общественность должна понимать, насколько сложная обстановка сложилась на местах.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате катастрофического наводнения на границе Непала и Китая превысило 1000 человек.