Москва10 сенВести.Власти Пакистана ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027 году. Об этом заявил посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
На площадке Восточного экономического форума дипломат раскрыл РИА Новости, какого взаимодействия Исламабад ожидает от Москвы.
Мы хотим, чтобы визит президента Путина в Пакистан состоялся непосредственно перед саммитом ШОС в Пакистане в следующем годупояснил Тирмизи
Ранее посол рассказал, что Россия и Пакистан работают над созданием единой платежной инфраструктуры. Связи обеих стран смогут стать подспорьем для реализации экономического потенциала.