Пакистан рассчитывает на визит Путина в 2027 году перед саммитом ШОС

В Пакистане ожидают визит Путина в 2027 году Пакистан рассчитывает на визит Путина в 2027 году перед саммитом ШОС

Москва10 сен Вести.Власти Пакистана ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027 году. Об этом заявил посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

На площадке Восточного экономического форума дипломат раскрыл РИА Новости, какого взаимодействия Исламабад ожидает от Москвы.

Мы хотим, чтобы визит президента Путина в Пакистан состоялся непосредственно перед саммитом ШОС в Пакистане в следующем году пояснил Тирмизи

Ранее посол рассказал, что Россия и Пакистан работают над созданием единой платежной инфраструктуры. Связи обеих стран смогут стать подспорьем для реализации экономического потенциала.