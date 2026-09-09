Президент Вьетнама: меня с Путиным связывают особые личные отношения

То Лам назвал Путина другом вьетнамского народа Президент Вьетнама: меня с Путиным связывают особые личные отношения

Москва9 сен Вести.Президент России Владимир Путин является большим другом и близким братом вьетнамского народа. Об этом на встрече с российским лидером заявил генсекретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама и его президент То Лам.

Вьетнамский лидер выразил благодарность России и ее руководству за постоянное внимание и поддержку, а также за усилия в развитии двустороннего сотрудничества.

[Путин] наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения сказал То Лам

Ранее российский лидер встретил вьетнамского коллегу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.