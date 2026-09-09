Москва9 сенВести.В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония официальной встречи генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама российским лидером Владимиром Путиным.
То Лам прибыл в Россию с государственным визитом. Он вошел во дворец через главный вход и поднялся на второй этаж по парадной лестнице. По обеим сторонам стоял почетный караул.
Путин и его вьетнамский коллега встретились в центре Георгиевского зала, где были установлены флаги обеих стран. Лидеры государств пожали руки, оркестр исполнил российский и вьетнамский гимны.
То Лам прибыл в Россию 7 сентября. Ранее он встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также с помощником президента Николаем Патрушевым.