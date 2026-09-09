Путин встретил прибывшего в РФ с госвизитом президента Вьетнама Путин встретил в Георгиевском зале прибывшего в РФ президента Вьетнама

Москва9 сен Вести.В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония официальной встречи генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама российским лидером Владимиром Путиным.

То Лам прибыл в Россию с государственным визитом. Он вошел во дворец через главный вход и поднялся на второй этаж по парадной лестнице. По обеим сторонам стоял почетный караул.

Путин и его вьетнамский коллега встретились в центре Георгиевского зала, где были установлены флаги обеих стран. Лидеры государств пожали руки, оркестр исполнил российский и вьетнамский гимны.

То Лам прибыл в Россию 7 сентября. Ранее он встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также с помощником президента Николаем Патрушевым.