Путин сообщил об удвоении темпов роста товарооборота между РФ и Вьетнамом

Рост товарооборота между Россией и Вьетнамом фактически удвоился Путин сообщил об удвоении темпов роста товарооборота между РФ и Вьетнамом

Москва9 сен Вести.Темпы роста товарооборота между Россией и Вьетнамом увеличились вдвое. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии, главой Вьетнама То Ламом.

Российский лидер особо отметил, что только за прошлый год товарооборот между двумя государствами вырос почти на 6%.

Мы развиваем наши двусторонние связи, товарооборот наш растет. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году, за первые полгода, темпы роста товарооборота фактически удвоились отметил Путин

Он также добавил, что сотрудничество Москвы и Ханоя развивается и по другим направлениям. Среди них, например, культура, образование, обеспечение безопасности.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что вьетнамские военные очень заинтересованы в российских дизель-электрических подводных лодках проекта 636 "Варшавянка".