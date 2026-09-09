Шугаев рассказал, что будет обсуждаться на межправкомиссии РФ и Вьетнама

Шугаев сообщил о планах проведения межправкомиссии РФ и Вьетнама Шугаев рассказал, что будет обсуждаться на межправкомиссии РФ и Вьетнама

Москва9 сен Вести.На заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии будут детально обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества, включая военно-морскую технику и подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", которые представляют большой интерес для Вьетнама. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

У нас намечено заседание межправкомиссии в октябре месяце. Там будут все вопросы, естественно, также подробно обсуждены, в том числе и касающиеся военно-морской техники, подводного флота. Вы правильно заметили, проект [подводных лодок "Варшавянка"] 636 – это то, что интересует вьетнамскую сторону очень пояснил Шугаев

Ранее он сообщил, что Россия и Вьетнам развивают масштабную программу военно-технического сотрудничества, охватывающую авиационную, морскую и сухопутную технику.