Эксперт предположил, что войдет в меморандум о сотрудничестве РФ и Вьетнама Экономист Митрахович рассказал, как может развиваться партнерство РФ и Вьетнама

Москва9 сен Вести.Меморандум об инвестиционном сотрудничестве между Россией и Вьетнамом в настоящее время готовится на уровне правительств. Подробнее о том, какие пункты может включать документ, рассказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью ИС "Вести".

Меморандум об инвестиционном сотрудничестве… сейчас вот он готовится окончательно на уровне правительств. Речь будет идти о том, чтобы содействовать бизнесу, минимизировать административные издержки, создать… защищенную платформу на базе Вьетнамско-российского банка, которая была бы неуязвима для западных санкций и, соответственно, не мешала бы транзакциям в национальных валютах высказал свое мнение специалист

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия заинтересована в расширении поставок сжиженного природного газа и нефтепродуктов во Вьетнам. При этом, по его словам, важно переходить к следующему этапу – к взаимным инвестициям.

Сегодня, 9 сентября, президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с генсеком Центрального комитета Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама То Ламом, который посетит Россию с государственным визитом.