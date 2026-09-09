Москва9 сен Вести.России, возможно, следует построить атомную станцию во Вьетнаме вместо Венгрии, поскольку Ханой очень лоялен к РФ. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он также отметил выгоду взаимодействия с Вьетнамом с точки зрения торговли вообще и вооружением, в частности.

Об этом государстве говорим не часто, но тем не менее, это очень мощное государство. Кстати, объем внешней торговли Вьетнама в прошлом году был почти 1 триллион долларов. Никогда в нашей истории российской не было такого объема, какой есть у Вьетнама. Вьетнам очень лояльный... Вьетнам является одним из крупнейших покупателей наших вооружений, когда в 2024-2025 году была заключена серия соглашений на 8 миллиардов долларов. Вьетнам сделал все для того, чтобы расчеты увести в тень и все наезды, давление на него со стороны Соединенных Штатов отмел... Может быть, вот атомную станцию, которую мы пытаемся, пытались строить в Венгрии, может быть, ее как раз построить во Вьетнаме, тем более что соглашение подписано вот несколько месяцев назад отметил профессор

Также он отметил, что поворот на Восток с точки зрения российской дипломатии означает смену повестки с негативной на позитивную, которая вполне позволит продвигать развитие РФ и Вьетнама.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 9 сентября проведет переговоры в Москве с вьетнамским лидером То Ламом. Главы государств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.