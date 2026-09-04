Путин и президент Вьетнама проведут переговоры в Москве 9 сентября

Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама в Москве Путин и президент Вьетнама проведут переговоры в Москве 9 сентября

Москва4 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин 9 сентября проведет переговоры в Москве с генсеком Центрального комитета Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама То Ламом, который посетит Россию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Среди основных тем - торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в областях безопасности и обороны сказано в сообщении

Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам переговоров будет принят пакет двусторонних документов.