Премьер-министр Вьетнама примет участие в саммите АСЕАН – Россия в Казани

Премьер-министр Вьетнама примет участие в саммите АСЕАН – Россия Премьер-министр Вьетнама примет участие в саммите АСЕАН – Россия в Казани

Москва13 июн Вести.Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хунг посетит Россию для участия в саммите, посвященном 35-летию установления партнерских отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и РФ.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили в министерстве иностранных дел Вьетнама. В ходе поездки глава вьетнамского правительства возглавит делегацию и примет участие в юбилейном саммите АСЕАН – Россия, который пройдет в Казани.

Визит запланирован на период с 16 по 18 июня. Помимо участия в саммите, Ле Минь Хынг проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня​​​.