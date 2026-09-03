Росатом работает над соглашением о строительстве АЭС во Вьетнаме

Росатом построит АЭС во Вьетнаме Росатом работает над соглашением о строительстве АЭС во Вьетнаме

Москва3 сен Вести.Работа над соглашением о строительстве и эксплуатации первой во Вьетнаме атомной электростанции (АЭС) "Ниньтхуан-1" идет полным ходом, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) глава Росатома Алексей Лихачев.

Полным ходом идет работа над контрактом, над достижением договоренностей юридически значимого характера по срокам и конфигурации проекта подчеркнул Лихачев

В декабре 2024 года Вьетнам принял решение о перезапуске остановленного в 2016 году проекта создания АЭС "Ниньтхуан-1".

В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в марте 2026 года, АЭС "Ниньтхуан-1" построят с помощью целевого кредита от России.