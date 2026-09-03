Михельсон: "НОВАТЭК" договаривается с Вьетнамом о поставках СПГ

"НОВАТЭК" ведет с Вьетнамом переговоры о поставках СПГ Михельсон: "НОВАТЭК" договаривается с Вьетнамом о поставках СПГ

Москва3 сен Вести."НОВАТЭК" ведет с Вьетнамом переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщает ТАСС.

Да, мы продолжаем вести переговоры приводит ТАСС слова Михельсона

"НОВАТЭК" обсуждает поставки СПГ частным вьетнамским компаниям, которые заканчивают строительство терминалов по приему сжиженного газа. Для начала стороны рассматривают возможность поставки 1 млн тонн СПГ.

С точки зрения роста ВВП Вьетнам является одним из мировых лидеров, потребление электроэнергии в стране растет. Вьетнам намерен ввести в строй 22-24 ГВт генерации, в основном на газе, заявил Михельсон.