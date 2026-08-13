Лихачев заявил о совместной работе с венгерской стороной по АЭС "Пакш-2"

Росатом наладил контакт с новым руководством заказчика АЭС "Пакш-2" Лихачев заявил о совместной работе с венгерской стороной по АЭС "Пакш-2"

Москва13 авг Вести.Росатом установил рабочий контакт с новым руководством венгерской компании — заказчиком строительства АЭС "Пакш-2". Об этом глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщил корпоративному изданию "Страна Росатом".

Руководство венгерского заказчика сменилось около месяца назад. По словам Лихачева, после этого российская и венгерская стороны начали совместную работу по проекту.

С новым руководителем налажен рабочий контакт, работаем совместно сказал Лихачев

Глава Росатома отметил, что корпорация готова предоставить венгерским властям ответы на любые вопросы, связанные с проектом АЭС "Пакш-2". При этом обращений в Москву по этому поводу пока не поступало.

Лихачев также выразил надежду, что обсуждение энергетической безопасности Венгрии и роли атомной энергетики будет проходить прагматично и конструктивно. По его мнению, стране необходимо оперативно отвечать на энергетические вызовы, стоящие перед экономикой.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что решение о возможной замене Росатома в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" примут только после завершения комплексного аудита.

По словам Мадьяра, сейчас в отношении проекта проводятся финансовая и энергетическая проверки, а также аудит безопасности.