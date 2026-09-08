Патрушев и То Лам обсудили сотрудничество Москвы и Ханоя в морской сфере

Патрушев обсудил с президентом Вьетнама развитие морского сотрудничества Патрушев и То Лам обсудили сотрудничество Москвы и Ханоя в морской сфере

Москва8 сен Вести.Помощник президента РФ Николай Патрушев обсудил с президентом Вьетнама То Ламом сотрудничество Москвы и Ханоя в морской сфере, сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.

Встреча состоялась во время государственного визита То Лама в Россию. Стороны рассмотрели взаимодействие в области торгового судоходства, судостроения и развития портовой инфраструктуры.

Обсуждено взаимодействие России и Вьетнама в морской сфере, в том числе в вопросах торгового судоходства, судостроения, развития портовой инфраструктуры говорится в сообщении

Кроме того, Патрушев и То Лам обсудили подготовку специалистов, проведение научных исследований в море и совместные меры по защите морских экосистем.

По данным Морколлегии, Москва и Ханой также отметили совпадение подходов к формированию национальной морской политики.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с То Ламом 9 сентября.