Патрушев и Лула да Силва обсудили в Бразилии вопросы международной безопасности

Патрушев и президент Бразилии обсудили вопросы международной безопасности Патрушев и Лула да Силва обсудили в Бразилии вопросы международной безопасности

Москва5 авг Вести.Помощник президента России, глава Морской коллегии России Николай Патрушев и президент Бразилии Лула да Силва обсудили вопросы международной безопасности, сообщает ТАСС.

Да Силва принял Патрушева, который находится в Бразилии с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы российско-бразильского сотрудничества и международной безопасности.

Патрушев проинформировал президента Бразилии о договоренностях, достигнутых на двусторонних переговорах по линии Морской коллегии России с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран.

Президент Владимир Путин и Лула да Силва провели в январе 2026 года переговоры, в ходе которых затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.