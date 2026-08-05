Москва5 авгВести.Помощник президента России, глава Морской коллегии России Николай Патрушев и президент Бразилии Лула да Силва обсудили вопросы международной безопасности, сообщает ТАСС.
Да Силва принял Патрушева, который находится в Бразилии с рабочим визитом.
Стороны обсудили вопросы российско-бразильского сотрудничества и международной безопасности.
Патрушев проинформировал президента Бразилии о договоренностях, достигнутых на двусторонних переговорах по линии Морской коллегии России с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран.
Президент Владимир Путин и Лула да Силва провели в январе 2026 года переговоры, в ходе которых затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.