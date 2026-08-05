Патрушев заявил о новых направлениях сотрудничества России и Бразилии Патрушев: Россия готова расширить технологическое сотрудничество с Бразилией

Москва5 авг Вести.Россия предложила Бразилии расширить сотрудничество в сфере судостроения, атомной энергетики, полярных исследований и морских технологий. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

По его словам, Москва готова поделиться опытом строительства судов ледового класса и предложила разработать совместную программу полярных исследований, объединив возможности научных институтов двух стран.

Предлагается осваивать накопление огромной территории США в области строительства кораблей и судов ледового класса. В этой области наша страна опережает весь мир отметил Патрушев

Он также отметил, что российские разработки в области атомной энергетики малой мощности могут быть востребованы в Бразилии, в том числе плавучие энергоблоки и малые АЭС для энергоснабжения удаленных территорий.

Кроме того, он указал на высокий потенциал сотрудничества в создании морской робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, навигационных и энергетических систем, новых материалов и технологий подготовки экипажей.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Беседа состоялась по инициативе Бразилии.