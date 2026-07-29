Росатом: Россия увеличила переработку урана для Бразилии на 25% Росатом: Россия резко увеличила переработку урана для Бразилии

Москва29 июл Вести.Россия и Бразилия расширили сотрудничество в атомной области, подписав в июне 2026 года дополнительное соглашение об увеличении переработки урана для Бразилии на 25%, сообщает Росатом.

Стороны подписали дополнительное соглашение, увеличив объем этого контракта на 25%​​​. Это показывает, что сотрудничество не просто продолжается, но и постепенно расширяется приводит газета "Известия" слова источника в Росатоме

Росатом имеет опыт многолетнего сотрудничества с Бразилией в обеспечении ядерного топливного цикла, прежде всего в части поставок обогащенного урана для производства топлива для бразильской АЭС "Ангра" и конверсии бразильского урана.

Дочерняя компания Росатома Uranium One подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия (СП) для развития проектов по добыче и переработке в Бразилии металлов, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей.