Москва29 июлВести.Россия и Бразилия расширили сотрудничество в атомной области, подписав в июне 2026 года дополнительное соглашение об увеличении переработки урана для Бразилии на 25%, сообщает Росатом.
Стороны подписали дополнительное соглашение, увеличив объем этого контракта на 25%. Это показывает, что сотрудничество не просто продолжается, но и постепенно расширяетсяприводит газета "Известия" слова источника в Росатоме
Росатом имеет опыт многолетнего сотрудничества с Бразилией в обеспечении ядерного топливного цикла, прежде всего в части поставок обогащенного урана для производства топлива для бразильской АЭС "Ангра" и конверсии бразильского урана.
Дочерняя компания Росатома Uranium One подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия (СП) для развития проектов по добыче и переработке в Бразилии металлов, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей.