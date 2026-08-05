Патрушев назвал непростой обстановку в Мировом океане Патрушев: в Мировом океане складывается непростая обстановка

Москва5 авг Вести.Обстановка в Мировом океане становится непростой. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

В настоящее время в Мировом океане складывается весьма непростая обстановка. Океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбы отметил он в ходе обсуждения сотрудничества России и Бразилии в морской логистике

В связи с этим, по мнению Патрушева, важно не упускать из виду политический диалог по теме поддержания стратегической стабильности на морях.

Ранее Патрушев заявил, что Россия может вернуться к парадам кораблей в День Военно-Морского Флота (ВМФ), но в ограниченном количестве.