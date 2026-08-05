Москва5 авгВести.Обстановка в Мировом океане становится непростой. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
В настоящее время в Мировом океане складывается весьма непростая обстановка. Океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбыотметил он в ходе обсуждения сотрудничества России и Бразилии в морской логистике
В связи с этим, по мнению Патрушева, важно не упускать из виду политический диалог по теме поддержания стратегической стабильности на морях.
Ранее Патрушев заявил, что Россия может вернуться к парадам кораблей в День Военно-Морского Флота (ВМФ), но в ограниченном количестве.