Патрушев сообщил, в каком формате могут вернуться парады в День ВМФ Патрушев: парад кораблей может вернуться, но с ограниченным числом техники

Москва26 июл Вести.Россия может вернуться к парадам кораблей в День Военно-Морского Флота (ВМФ), но в ограниченном количестве. Об этом сообщил ИС "Вести" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

В этом году в День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге не было традиционного парада кораблей. По словам Патрушева, это правильно - корабли должны решать боевые задачи.

Полагаю, что мы вернемся к парадам, но в ограниченном количестве. Если мы будем заниматься парадами, это не очень правильно… Корабли и есть для того, чтобы решать военные задачи сказал Патрушев

Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского Флота приехал в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Глава государства вручил государственные награды военнослужащим ВМФ и пообщался с военными моряками за чашкой чая.