Москва26 июлВести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в комментарии ИС "Вести" назвал правильным решение об отсутствии парада кораблей в 2026 году в День Военно-Морского Флота (ВМФ).
Он отметил, что в нынешних условиях корабли должны заниматься боевыми вопрсами.
Я считаю, что надо исходить из тех реальностей, которые существуют. И я считаю, что то, что нет кораблей в этом году, это правильно. Они должны заниматься боевыми вопросами, решать задачи, которые стоят. Не напоказ выставлять себя, а решать задачисказал Патрушев
Ранее Патрушев заявил о необходимости беречь потенциал кораблей Военно-Морского Флота России.