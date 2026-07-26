Патрушев: правильно, что в этом году нет парада кораблей в День ВМФ

Патрушев назвал правильным отсутствие парада кораблей в этом году в День ВМФ Патрушев: правильно, что в этом году нет парада кораблей в День ВМФ

Москва26 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в комментарии ИС "Вести" назвал правильным решение об отсутствии парада кораблей в 2026 году в День Военно-Морского Флота (ВМФ).

Он отметил, что в нынешних условиях корабли должны заниматься боевыми вопрсами.

Я считаю, что надо исходить из тех реальностей, которые существуют. И я считаю, что то, что нет кораблей в этом году, это правильно. Они должны заниматься боевыми вопросами, решать задачи, которые стоят. Не напоказ выставлять себя, а решать задачи сказал Патрушев

Ранее Патрушев заявил о необходимости беречь потенциал кораблей Военно-Морского Флота России.