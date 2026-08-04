Путин обсудил с президентом Бразилии международные проблемы Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что беседа состоялась по инициативе бразильской стороны.

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой говорится в сообщении

В ходе разговора лидеры обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Вместе с тем Путин выразил признательность Луле да Силве за стремление содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Ранее Украина обратилась к президенту Бразилии с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией. По данным портала ICL Notícias, Киев рассчитывает на содействие бразильского лидера в организации прямого диалога между сторонами.