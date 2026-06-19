Москва19 июнВести.Украина обратилась к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщает портал ICL Notícias.
По данным издания, Киев рассчитывает на содействие бразильского лидера в организации прямого диалога между сторонами.
Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредникамиговорится в материале
Как пишет портал, в правительстве Бразилии считают, что такая просьба связана с трудностями Киева в поиске каналов для взаимодействия с Москвой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны ЕС пока находятся далеко от готовности стать посредником в российско-украинских переговорах.