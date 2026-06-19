ICL Notícias: Киев надеется на посредничество Лулы да Силвы в диалоге с Россией

Киев попросил президента Бразилии помочь в переговорах с РФ, пишут СМИ ICL Notícias: Киев надеется на посредничество Лулы да Силвы в диалоге с Россией

Москва19 июн Вести.Украина обратилась к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщает портал ICL Notícias.

По данным издания, Киев рассчитывает на содействие бразильского лидера в организации прямого диалога между сторонами.

Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками говорится в материале

Как пишет портал, в правительстве Бразилии считают, что такая просьба связана с трудностями Киева в поиске каналов для взаимодействия с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны ЕС пока находятся далеко от готовности стать посредником в российско-украинских переговорах.