Дмитриев провел встречу с министром финансов Вьетнама Нго Ван Туаном Дмитриев обсудил с делегацией Вьетнама переход к масштабному сотрудничеству

Москва8 сен Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном. Об этом Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Вьетнам входит в число ключевых партнеров РФПИ в Азии. Стороны намерены перейти от реализации отдельных инициатив к созданию системной инвестиционной платформы и расширить взаимодействие в наиболее перспективных сферах.

Высокий уровень доверия между Россией и Вьетнамом создает возможности для новых инвестиций, технологий и совместных проектов. Важно быстрее превращать этот потенциал в конкретные результаты отметил Дмитриев

Он добавил, что необходимая база для расширения сотрудничества уже сформирована. РФПИ взаимодействует с Государственной корпорацией по инвестированию и управлению государственным капиталом Вьетнама (SCIC).

Ранее стало известно, что Росатом трудится над соглашением о строительстве первой во Вьетнаме атомной электростанции. Работа над контрактом идет полным ходом.