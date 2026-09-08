Москва8 сенВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном. Об этом Дмитриев сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, Вьетнам входит в число ключевых партнеров РФПИ в Азии. Стороны намерены перейти от реализации отдельных инициатив к созданию системной инвестиционной платформы и расширить взаимодействие в наиболее перспективных сферах.
Высокий уровень доверия между Россией и Вьетнамом создает возможности для новых инвестиций, технологий и совместных проектов. Важно быстрее превращать этот потенциал в конкретные результатыотметил Дмитриев
Он добавил, что необходимая база для расширения сотрудничества уже сформирована. РФПИ взаимодействует с Государственной корпорацией по инвестированию и управлению государственным капиталом Вьетнама (SCIC).
Ранее стало известно, что Росатом трудится над соглашением о строительстве первой во Вьетнаме атомной электростанции. Работа над контрактом идет полным ходом.