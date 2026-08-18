Москва18 авгВести.Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев рассказал ИС "Вести" о совместном проекте России и Мьянмы, который касается военно-морской техники.
Он подчеркнул, что Мьянма является стратегическим партнером в регионе.
Много техники было поставлено. И сегодня существует немало совместных проектов, которые касаются и авиационной техники, и поддержания летной годности ранее поставленных истребителей. И, естественно, учитывая, что Мьянма имеет выход к морю, у нас, конечно, и перспективы проектов, которые касаются военно-морской техникисообщил Шугаев
В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Мьянмы Мин Аун Хлайном. По словам Шугаева, взаимодействие сторон продолжается.
Сегодня будут достаточно обширные переговоры. И вчера мы встречались. В общем, взаимодействие продолжается, и мы очень ценим то взаимодействие, которое у нас существует уже не один год. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на эти переговорырезюмировал глава службы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отметил хорошие перспективы для наращивания сотрудничества с Мьянмой.