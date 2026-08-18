Шугаев: у России и Мьянмы есть проект, касающийся военно-морской техники

Шугаев рассказал о проекте России и Мьянмы, связанном с военно-морской техникой Шугаев: у России и Мьянмы есть проект, касающийся военно-морской техники

Москва18 авг Вести.Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев рассказал ИС "Вести" о совместном проекте России и Мьянмы, который касается военно-морской техники.

Он подчеркнул, что Мьянма является стратегическим партнером в регионе.

Много техники было поставлено. И сегодня существует немало совместных проектов, которые касаются и авиационной техники, и поддержания летной годности ранее поставленных истребителей. И, естественно, учитывая, что Мьянма имеет выход к морю, у нас, конечно, и перспективы проектов, которые касаются военно-морской техники сообщил Шугаев

В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Мьянмы Мин Аун Хлайном. По словам Шугаева, взаимодействие сторон продолжается.

Сегодня будут достаточно обширные переговоры. И вчера мы встречались. В общем, взаимодействие продолжается, и мы очень ценим то взаимодействие, которое у нас существует уже не один год. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на эти переговоры резюмировал глава службы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отметил хорошие перспективы для наращивания сотрудничества с Мьянмой.