14:29 09 сентября 2026Татьяна РутковскаяОбществоШугаев: у РФ и Вьетнама обширная программа по военно-техническому сотрудничествуШугаев: у РФ и Вьетнама обширная программа по военно-техническому сотрудничествуСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква9 сенВести.Об этом ИС "Вести" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Читайте такжеЭксперт отметил потенциал для роста объема инвестиций из РФ в экономику Вьетнама09:12 Эксперт предположил, что войдет в меморандум о сотрудничестве РФ и Вьетнама09:12 Кравцов рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в сфере образования13:03 8 сенДмитриев провел встречу с министром финансов Вьетнама Нго Ван Туаном10:00 8 сенГлава ФСВТС Шугаев рассказал об отношении турецких военных к системе ПВО С-40011:57 1 сенШугаев рассказал о проекте России и Мьянмы, связанном с военно-морской техникой18:05 18 авг"Принимают карту "МИР" и ждут наших туристов": Чернышенко про Вьетнам21:20 18 июнЛихачев назвал Вьетнам главным в своем регионе по уровню сотрудничества с РФ21:42 17 июнОбщество09.09.2026