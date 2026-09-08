Кравцов рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в сфере образования Кравцов: Москва и Ханой договорились о строительстве русской школы во Вьетнаме

Москва8 сен Вести.Москва и Ханой договорились о строительстве русской школы во Вьетнаме. Подробнее о сотрудничестве стран в образовательной сфере в интервью ИС "Вести" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он сообщил, что в прошлом году в Санкт-Петербурге открыли Вьетнамский культурный центр, а также поделился планами по выпуску учебника русского языка для вьетнамских школ.

Постоянные у нас контакты с коллегами по линии образования Вьетнама. Мы договорились о строительстве нашей школы. Это первое. Второе – в прошлом году на базе нашего педагогического университета имени Герцена в Петербурге мы открыли Вьетнамский культурный центр. Третье – сейчас готовится учебник по преподаванию русского языка в школах Вьетнама. И мы направляем учителей во Вьетнам для преподавания русского языка рассказал Кравцов

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном.