Минэкономразвития: рекордные 1,5 млн россиян могут посетить Вьетнам в этом году

Минэкономразвития: туристы из РФ могут установить рекорд посещаемости Вьетнама Минэкономразвития: рекордные 1,5 млн россиян могут посетить Вьетнам в этом году

Москва4 сен Вести.Количество туристов из России, которые побывают во Вьетнаме в текущем году, скорее всего достигнет рекордной отметки - 1,5 млн человек. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Вьетнам: в этом году, скорее всего, выйдем на цифры под полтора миллиона наших человек. Это рекорд за всю историю. Такого никогда не было сказал Кондратьев, добавив, что в 2018-2019 годы туристический поток составлял 700-800 тысяч человек

По его словам, популярность Вьетнама для отдыха россиян связана, в том числе, с прямым авиасообщением и возможностью рассчитываться за товары и услуги с помощью QR-кодов и через платежную систему "Мир".