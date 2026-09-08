Москва8 сен Вести.В Киргизии, Узбекистане, а также африканских странах и Южной Америке заинтересованы в изучении русского языка. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что учителя русского языка едут преподавать во Вьетнам, а также востребованы в ряде других стран.

У нас большая программа, у нас и в Киргизию учителя едут, в Узбекистан, [и в] другие страны, где интересуются русским языком. Действительно, это очень много стран: и африканские страны, и Южная Америка. Поэтому мы рассказываем и о нашем образовании. Коллеги знают, наши ребята побеждают на всех международных олимпиадах, наша страна в тройке лидеров по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. У нас высокий уровень качества, естественно, научного образования. Сегодня это важно для подготовки инженеров, для технологического развития, поэтому здесь мы готовы делиться опытом, собственно говоря, что и делаем заявил Сергей Кравцов

Ранее министр сообщил, что РФ и Вьетнам договорились о строительстве российской школы в республике, а также готовят учебник для преподавания русского языка в школах Вьетнама.