Кравцов: школьник может подготовиться к ЕГЭ без репетитора

Кравцов заявил, что в школах есть все условия для подготовки к ЕГЭ Кравцов: школьник может подготовиться к ЕГЭ без репетитора

Москва8 сен Вести.Российские старшеклассники могут подготовиться к ЕГЭ без помощи репетиторов, так как в школах созданы все необходимые условия. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В беседе с ТАСС он отметил, что школа должна формировать системные знания и навыки, а не натаскивать на тестовые задания.

Сегодня старшеклассник может подготовиться к ЕГЭ без репетитора - для этого у него есть необходимая образовательная база. Все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и поурочному планированию, а содержание обучения полностью соответствует требованиям экзамена сказал Кравцов

По его словам, в РФ идет процесс разработки и внедрения единых государственных учебников.

Ранее министр подчеркнул, что в новом учебном году не будет серьезных изменений и усложнения ЕГЭ. Кравцов добавил, что количество выпускников, которые набрали высокие баллы на ЕГЭ, увеличилось на 20-25% за пять лет.