Кравцов: серьезных изменений и усложнения ЕГЭ в новом учебном году не будет

Кравцов рассказал, будут ли серьезные изменения в ЕГЭ в новом учебном году Кравцов: серьезных изменений и усложнения ЕГЭ в новом учебном году не будет

Москва31 авг Вести.Серьезных изменений и усложнения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в новом учебном году не будет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести".

Сразу хочу сказать, успокоить ребят, которые в этом году учебном будут сдавать единый государственный экзамен, никаких серьезных изменений, усложнения экзамена не будет сказал он

Кравцов добавил, что за пять лет количество выпускников, которые набрали высокие баллы на ЕГЭ, увеличилось на 20-25% по разным предметам.