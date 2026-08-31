Глава Минпросвещения Кравцов: модель 11-летнего образования меняться не будет

Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школах РФ Глава Минпросвещения Кравцов: модель 11-летнего образования меняться не будет

Москва31 авг Вести.Срок обучения в школах менять не планируется, нынешняя модель 11-летнего образования отвечает современным требованиям, сообщил в беседе с РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

Срок обучения в школе составляет 11 лет, как и закреплено в 273-м федеральном законе. Сегодня эта модель полностью работает и отвечает тому, что нужно современным детям заметил Кравцов

Он также отметил, что благодаря внедрению единых федеральных программ качественное образование одинаково доступно по всей стране.