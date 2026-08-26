Кравцов: в ЕГЭ-2027 не будет серьезных изменений

Кравцов подтвердил, что в ЕГЭ-2027 серьезных изменений не ожидается Кравцов: в ЕГЭ-2027 не будет серьезных изменений

Москва26 авг Вести.Форма единого государственного экзамена в 2027 году не претерпит серьезных изменений. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В ходе Всероссийского педагогического августовского совещания он развеял опасения по поводу ЕГЭ в следующем году.

Многих волнует по поводу заданий единого государственного экзамена, никаких серьезных изменений, усложнений, либо легче сделать ЕГЭ, не будет пояснил Кравцов

Ранее председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко высказал мнение, что ЕГЭ необходимо усложнять. По его словам, стало появляться слишком много выпускников, которые сдают экзамен на 100 баллов.