Изменений в ОГЭ-2027 по ряду предметов, в том числе физике и химии, не будет

Изменений в ОГЭ-2027 по ряду предметов не будет Изменений в ОГЭ-2027 по ряду предметов, в том числе физике и химии, не будет

Москва26 авг Вести.В 2027 году не будет изменений в основном государственном экзамене (ОГЭ) по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в мессенджере MAX.

Как рассказали в ведомстве, ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты документов, которые определили структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ в 2027 году.

В 2027 году изменения не затронут КИМ ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии говорится в публикации

При этом, как уточняется, изменения коснутся ОГЭ по истории и обществознанию. В Рособрнадзоре отметили, что нововведения направлены на синхронизацию этих предметов с новыми государственными учебникам и федеральной образовательной программой основного общего образования.