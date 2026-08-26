Москва26 авгВести.В 2027 году не будет изменений в основном государственном экзамене (ОГЭ) по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химии. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в мессенджере MAX.
Как рассказали в ведомстве, ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты документов, которые определили структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ в 2027 году.
В 2027 году изменения не затронут КИМ ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике и химииговорится в публикации
При этом, как уточняется, изменения коснутся ОГЭ по истории и обществознанию. В Рособрнадзоре отметили, что нововведения направлены на синхронизацию этих предметов с новыми государственными учебникам и федеральной образовательной программой основного общего образования.