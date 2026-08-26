Москва26 авгВести.Задание повышенного уровня сложности исключили из экзаменационной работы ОГЭ по истории на 2027 год, сообщили в Рособрнадзоре.
В результате общее число заданий уменьшится с 24 до 23, а максимальный первичный балл снизится с 37 до 35.
Из экзаменационной работы по истории исключено одно задание повышенного уровня сложностиговорится в сообщении
ОГЭ сдают выпускники девятых классов российских школ.
В июле сообщалось, что с 2028 года для российских девятиклассников введут обязательный устный экзамен по истории.