Рособрнадзор: число заданий на ОГЭ по истории в 2027 году сократится с 24 до 23

Из ОГЭ по истории уберут задание повышенной сложности Рособрнадзор: число заданий на ОГЭ по истории в 2027 году сократится с 24 до 23

Москва26 авг Вести.Задание повышенного уровня сложности исключили из экзаменационной работы ОГЭ по истории на 2027 год, сообщили в Рособрнадзоре.

В результате общее число заданий уменьшится с 24 до 23, а максимальный первичный балл снизится с 37 до 35.

Из экзаменационной работы по истории исключено одно задание повышенного уровня сложности говорится в сообщении

ОГЭ сдают выпускники девятых классов российских школ.

В июле сообщалось, что с 2028 года для российских девятиклассников введут обязательный устный экзамен по истории.